Самошников отреагировал на переход в «Локомотив»

Новый защитник столичного «Локомотива» Илья Самошников высказался о переходе в стан «железнодорожников».

«Эмоции, конечно же, положительные. Это новый шаг, новый этап в развитии. Надеюсь, я смогу освоиться в таком большом клубе», — заявил футболист российской национальной команды в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Самошников рассказал о прощании с казанским «Рубином», отметив, что сохранил дружеские отношения со всеми в столице Татарстана.

Напомним, что сегодня, 17 июня, «Локомотив» объявил о подписании Ильи Самошникова на правах свободного агента до 2026 года. В новом коллективе защитник взял 77-й номер.