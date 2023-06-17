​Лапочкин видит потенциальную проблему после появления офсайдных линий для ВАР в России

Похоже, что в следующем сезоне в России система ВАР снова будет работать с офсайдными линиями. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом арбитр Сергей Лапочкин.

По словам Лапочкина, офсайдные линии не облегчат жизнь судьям в поле, но снизят градус обсуждений. При этом экс-арбитр видит новую потенциальную проблему.

«Может появиться новая проблема - незначительные офсайды. Игрок может зайти буквально на какие-то миллиметры, но по правилам это будет офсайд. Если кто-то забьёт красивый гол, но там будет минимальный офсайд, то гол, конечно, отменят», - сказал Лапочкин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что из-за отсутствия офсайдных линий ВАР в сезоне 2022/2023 мог вмешиваться в решения по «вне игры» только тогда, когда ошибка явная. В спорных моментах оставалось в силе решение, которое в поле принял боковой рефери.