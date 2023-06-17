​В «Локомотиве» прокомментировали слухи об интересе «Реала Сосьедад» к Тикнизяну

Поговаривают, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян находится на радаре испанского клуба «Реал Сосьедад». Комментарий на этот счёт дал Юрий Нагорных, который в московском клубе возглавляет совет директоров.

«У нас нет по Наиру предложений. Так что пока обсуждать нечего. Ему комфортно в «Локомотиве», он развивается, а мы рады, что всё происходит так», - сказал Нагорных, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Стоит сказать, что «Реал Сосьедад» занял четвёртое место в чемпионате Испании и получил билет в Лигу чемпионов.

24-летнего Тикнизяна портал transfermarkt оценивает в 2,5 миллиона евро.