Спортивный директор «Ростова» высказался о переговорах о контракте Саплинова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о будущем полузащитника «жёлто-синих» Александра Саплинова.

«Вы узнаете о продлении контракта с Саплиновым, когда мы об этом объявим. Мы не комментируем переговоры», — заявил функционер клуба Российской премьер-лиги в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Александр Саплинов выступает за «Ростов» с 2019 года, проведя прошедшую кампанию в казанском «Рубине». Контракт полузащитника с «жёлто-синими» истекает 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего полузащитника в 250 тысяч евро.