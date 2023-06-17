​Путин «заставил» помолчать главу совета директоров «Зенита» Илюхину

Во время церемонии подъёма флагов в парке около «Газпром Арены» президент России Владимир Путин призвал помолчать Елену Илюхину, которая что-то активно ему рассказывала. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

Путин характерным жестом указал Илюхиной на то, что сейчас нужно помолчать, поскольку в это время играл гимн России.

Как известно, Елена Илюхина возглавляет совет директоров футбольного клуба «Зенит». «Сине-бело-голубые» становились чемпионами России в каждом из пяти последних сезонов.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 15 июля – против ЦСКА в Суперкубке. Матч пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене».