В «Локомотиве» уверены, что Самошников впишется в состав Галактионова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о переходе экс-игрока «Рубина» Ильи Самошникова в стан «железнодорожников»

«Самошников — добротный защитник. Я уверен, что он впишется в команду Михаила Галактионова и станет своим для наших болельщиков!» — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что «Локомотиву» нужны такие игроки, ведь Самошников обладает высоким уровнем самоотдачи и умеет отлично подключаться к атакам.

Ранее «красно-зеленые» официально объявили о подписании трехлетнего соглашения с 25-летним Самошниковым.

Самошников — игрок «Локомотива»