Пименов: «Самошников — хороший футболист, такой игрок нужен «Локомотиву»

Бывший форвард столичного «Локомотива» Руслан Пименов высказался о переходе защитника сборной России Ильи Самошникова.

«Самошников — хороший футболист. Конечно, такой футболист нужен «Локомотиву». Он может составить хорошую конкуренцию в команде», — заявил экс-нападающий «железнодорожников» в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Илья Самошников присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента на следующие три сезона. Предыдущим клубом защитника российской национальной команды был казанский «Рубин». Сегодня, 17 июня, пресс-служба «Локомотива» подтвердила подписание 25-летнего игрока.