​Представитель Эктова прокомментировал переход игрока в «Краснодар»

Защитник Александр Эктов переходит из «Оренбурга» в «Краснодар». Анатолий Николаев, который представляет 27-летнего футболиста, дал комментарий по поводу трансфера.

«Краснодар» более явно проявил интерес к Саше. Клуб оперативно провёл трансфер футболиста - мы видели желания как самого Эктова, так и команды. Сам Александр для себя решил, что он больше не будет рассматривать другие предложения», - сказал Николаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Николаев отметил, что все остальные варианты Эктова были только на уровне разговоров. По словам представителя футболиста, Эктов сразу выбрал «Краснодар» и подписал контракт на три сезона.

Также Николаев сказал, что Эктов не боится конкуренции в своей новой команде.

Старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.