Булыкин оценил переход Самошникова в «Локомотив»

Бывший форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о подписании защитника сборной России Ильи Самошникова.

«Если взяли Самошникова, значит посчитали, что это хорошая кандидатура. А как окажется на самом деле — покажет только время. Мы знаем много примеров, когда хорошие футболисты переходили и заканчивали карьеру. Однако были и другие случаи, когда приходили неизвестные и становились лидерами команды», — заявил участник Евро-2004 в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его мнению, руководство «железнодорожников» будет активно работать во время летнего трансферного окна, поскольку в следующей кампании «Локомотив» ставит перед собой самые высокие задачи, включая Кубок России и борьбу за медали Премьер-лиги.

Напомним, что Илья Самошников официально присоединился к «Локомотиву» сегодня, 17 июня, перейдя из казанского «Рубина». Контракт футболиста со столичным коллективом рассчитан до 2026 года.