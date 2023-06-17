В «Локомотиве» видят потенциал в Самошникове — Мещеряков

Бывший функционер «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на переход защитника Ильи Самошникова в стан «железнодорожников».

«Если спортивный директор и главный тренер «Локомотива» взяли Самошникова, значит, видят в нем потенциал для роста», — заявил Мещеряков «Спорт-Экспрессу».

Специалист добавил, что болельщики не отвечают за трансферы, за это должны нести ответственность работники клуба.

Ранее «Локомотив» официально объявил о подписании трехлетнего контракта с 25-летним Самошниковым, который покинул «Рубин» свободным агентом.

Напомним, в минувшем сезоне «железнодорожники» заняли восьмую строчку в РПЛ.

Самошников — игрок «Локомотива»