Российский защитник Илья Самошников подписал трудовой договор с московским «Локомотивом». Об этом «железнодорожники» сообщили в своем официальном телеграм-канале.

25-летний футболист заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2025/26. В новом клубе Самошников будет выступать под 77-м игровым номером.

«Добро пожаловать в красно-зеленую семью, Илья!» — написала пресс-служба столичного клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что заработная плата Самошникова в «Локомотиве» составит 650 тысяч евро в год, однако она может вырасти до 785 тысяч евро, если будут выполнены необходимые условия.

Отметим, последние три года защитник выступал за «Рубин», который покинул свободным агентом.