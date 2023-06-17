​Сперцян имеет три варианта в Серии А

Атакующий полузащитник Эдуард Сперцян этим летом может покинуть родной «Краснодар» и оказаться в более статусном чемпионате.

Как сообщает «РБ Спорт», со ссылкой на свой источник, Сперцян находится на радарах трёх клубов Серии А - «Интера», «Сассуоло» и «Фиорентины». Отмечается, что наиболее предметный интерес к 23-летнему армянину проявляет «Фиорентина».

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Эдуарда Сперцяна в 12 миллионов евро. В 41 матче сезона 2022/2023 футболист забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.

Ранее Эдуарда Сперцяна слухи связывали с другими европейскими клубами, в частности с «Фрайбургом» и мёнхенгладбахской «Боруссией».