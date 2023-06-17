Атакующий полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин подписал новый трудовой договор с клубом. Об этом «желто-синие» сообщили в своем официальном телеграм-канале. Теперь контракт 21-летнего хавбека рассчитан до 2028 года.

«Желаем тебе яркой игры, Щит!» — написала пресс-служба донского клуба.

В составе «Ростова» Щетинин принял участие в 52 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и стал автором восьми ассистов.

Напомним, минувший сезон подопечные Карпина завершили на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 53 очка в 30 поединках.