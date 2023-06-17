​Сёмин высказался о назначении Кержакова в сербский «Спартак»

Александр Кержаков стал главным тренером клуба «Спартак» из Суботицы. О назначении молодого российского специалиста в сербский клуб высказался известный российский тренер Юрий Сёмин.

«Тренер должен работать. Александр в этом плане молодец. Желаю ему удачи. У него есть много качеств, чтобы достичь результата. Кержаков - тренер хорошего уровня. Он принимает правильные решения. Если есть работа, значит, надо идти работать», - сказал Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что Александр Кержаков подписал с сербским «Спартаком» контракт на один сезон. В трудовом соглашении прописана возможность его пролонгации ещё на один год.

Добавим, что в начале года Кержаков поработал в «Кармиотиссе». Под руководством россиянина кипрская команда провела только семь игр.