Бывший защитник «Рубина» Илья Самошников пополнил состав московского «Локомотива». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По сведениям источника, трудовой договор между сторонами подписан на три года. Отмечается, что официально о трансфере будет объявлено 19 июня. Заработная плата Самошникова составил 5 миллионов рублей в месяц (около 650 тысяч евро в год). Однако оклад может вырасти до 6 млн рублей в месяц (около 785 тысяч евро в год) при выполнении некоторых условий.

Последние три года 25-летний Самошников выступал за «Рубин», за который забил 5 мячей и сделал 5 ассистов в 87 матчах.