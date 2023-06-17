​Агент Дивеева прокомментировал слухи о предложении «Зенита»

Недавно ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Игорем Дивеевым. При этом ранее в прессе появилась информация о том, что у футболиста было предложение от «Зенита». Питерцы якобы предлагали Дивееву 2,5 миллиона евро в год и 4 миллиона евро в качестве бонусов. Комментарий на этот счёт дал Олег Ерёмин – агент Дивеева.

«Таких цифр не было. В принципе с «Зенитом» диалога не было об этом. Даже комментировать нечего. Эти цифры для меня какая-то новость», - сказал Ерёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Добавим, что ЦСКА в сезоне 2022/2023 занял второе место в чемпионате и выиграл Кубок России.