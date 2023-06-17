Пабло Леклер Флуха, агент защитника сборной Чили и «Ривер Плейт» Пауло Диаса, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«Интерес от ЦСКА? Это какие-то слухи», — заявил представитель футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах центрального защитника «Ривер Плейт» заинтересованы московский ЦСКА и итальянская «Болонья». Клуб из Аргентины готов отпустить футболиста не менее, чем за 5 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний чилиец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.