Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Пауло Диаса прокомментировал возможный переход игрока в ЦСКА эксклюзив

17 Июня 2023 • 15:18 Комментировать

Пабло Леклер Флуха, агент защитника сборной Чили и «Ривер Плейт» Пауло Диаса, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«Интерес от ЦСКА? Это какие-то слухи», — заявил представитель футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах центрального защитника «Ривер Плейт» заинтересованы московский ЦСКА и итальянская «Болонья». Клуб из Аргентины готов отпустить футболиста не менее, чем за 5 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний чилиец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ривер Плейт Пабло Леклер Флуха трансферы футбола - лето 2023 Пауло Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
15:42 · Россия. Премьер-лига
​Агент Дивеева прокомментировал слухи о предложении «Зенита»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Лички: Марцелу было бы комфортно работать в «Краснодаре»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Маркос Гильерме продолжит выступать в «Химках»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо: Договоренностей с клубами РПЛ у меня нет слухи
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин не уходит из «Зенита»
14:19 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис – «Зениту»: «Хватит сказки рассказывать всей России» 1
14:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона: Шамар не собирается покидать «Спартак» 1
14:10 · Кубок России
Ещенко рассказал, как относится к новому формату Кубка России
14:03 · Россия. Премьер-лига
Сербский «Спартак» объявил о назначении Кержакова официально
13:57 · Россия. Премьер-лига
​Коваленко навязывают «Зенит», он против трансфера и готов сменить гражданство
13:53 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, когда решится будущее форварда «Ахмата» Конате
13:48 · Россия. Премьер-лига
Булыкин - о Коваленко: «Было много примеров, когда игрок переходил в большой клуб и заканчивал карьеру» 2
13:47 · Россия. Премьер-лига
​Губернатор Ростовской области оценил работу Карпина
13:40 · Россия. Премьер-лига
Файзулин: «В следующем сезоне такого отрыва у «Зенита» не будет»
13:10 · Россия. Премьер-лига
​Карасёв поддерживает публикацию переговоров судей
Все новости
Рекомендуем