Агент Лички: Марцелу было бы комфортно работать в «Краснодаре»

Сергей Новиков, представитель наставника «Оренбурга» Марцела Лички, оценил возможные перспективы специалиста в других клубах РПЛ.

«Мне кажется, Марцелу было бы комфортнее работать именно в «Краснодаре». Потому что до этого он работал в клубах со схожей политикой с частными инвестициями. На Марцела не было большого давления со стороны агентов, руководителей, болельщиков», — заявил агент главного тренера «Оренбурга» в интервью изданию Sport24.

Также Новиков рассказал, что в середине прошлого сезона чешский тренер отказался от работы во главе «быков». По его мнению, если Личка решит присоединится к «Динамо» и выдержит давление столь крупного клуба, то он докажет, что является топовым специалистом, заслуживающим работы в Европе.

Напомним, что Марцел Личка руководит «Оренбургом» с 2020 года. В прошедшем сезоне его подопечные заняли седьмое место в Российской премьер-лиге.