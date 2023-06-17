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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Лички: Марцелу было бы комфортно работать в «Краснодаре»

17 Июня 2023 • 15:06 Комментировать

Сергей Новиков, представитель наставника «Оренбурга» Марцела Лички, оценил возможные перспективы специалиста в других клубах РПЛ.

«Мне кажется, Марцелу было бы комфортнее работать именно в «Краснодаре». Потому что до этого он работал в клубах со схожей политикой с частными инвестициями. На Марцела не было большого давления со стороны агентов, руководителей, болельщиков», — заявил агент главного тренера «Оренбурга» в интервью изданию Sport24.

Также Новиков рассказал, что в середине прошлого сезона чешский тренер отказался от работы во главе «быков». По его мнению, если Личка решит присоединится к «Динамо» и выдержит давление столь крупного клуба, то он докажет, что является топовым специалистом, заслуживающим работы в Европе.

Напомним, что Марцел Личка руководит «Оренбургом» с 2020 года. В прошедшем сезоне его подопечные заняли седьмое место в Российской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Новиков Оренбург Марцел Личка
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