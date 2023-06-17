​Аршавин не уходит из «Зенита»

Накануне в прессе появилась информация о том, что через две недели Андрей Аршавин уйдёт из «Зенита». В настоящий момент известный в прошлом российский футболист занимает пост заместителя генерального директора клуба по спортивному развитию.

Как стало известно «Матч ТВ», информация об уходе Аршавина из «Зенита» является неправдивой. Андрей продолжит работу в клубе из Санкт-Петербурга.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт 15 июля – против ЦСКА в Суперкубке. Битва за трофей пройдёт в Казани.