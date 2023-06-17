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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Канчельскис – «Зениту»: «Хватит сказки рассказывать всей России»

17 Июня 2023 • 14:19 Комментировать

Недавно генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что в нынешнем составе команда могла бы конкурировать в Лиге чемпионов. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис.

«Зенит» не мог конкурировать, когда в клубе были Халк, Витсель, Данни, а сейчас он будет конкурировать? Хватит уже самим себе рассказывать сказки и всей России. Мы не играем нигде. «Зенит» в Лиге чемпионов из группы не выходил, за третье место боролся, а сейчас мы можем конкурировать? Где вы можете? С кем вы можете?» - вопрошает Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Канчельскис сказал, что он бы понял слова Медведева, если бы «Зенит» раньше из года в год выходил из группы. Канчельскис не понимает, не стыдно ли представителям питерского клуба бросаться такими заявлениями.

Отметим, что «Зенит» трижды выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов. В 2012 и 2016 годах на этой стадии питерцы уступали «Бенфике», а в 2014 году – дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис Александр Медведев
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