40-летний российский тренер Александр Кержаков трудоустроился в чемпионате Сербии. Новым местом работы наставника стал «Спартак» Суботица, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на один год с возможностью пролонгации еще на сезон.

В минувшем сезоне чемпионата Сербии команда из Суботицы набрала 39 баллов и финишировала на десятом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стала «Црвена Звезда».

Предыдущим местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса». В чемпионате России Александр поработал в «Томи» и «Пари НН».