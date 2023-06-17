​Коваленко навязывают «Зенит», он против трансфера и готов сменить гражданство

Полузащитник Александр Коваленко был близок к трансферу в «Локомотив», но не сложилось. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 19-летний футболист очень хотел оказаться в московском клубе, однако переходу помешали договорённости между «Сочи» и «Зенитом». Сочинцы пообещали продать Коваленко именно питерцам.

«Один звонок в РЖД решил всё, и у «Локомотива» не нашлось 200 млн рублей (2,2 млн евро по курсу 90) на выкуп одного конкретного игрока», - пишет инсайдер.

Источник отмечает, что Коваленко категорически не хочет переходить в «Зенит». Футболист понимает, что ему будет сложно рассчитывать на регулярное игровое время в Санкт-Петербурге. Более того, «сине-бело-голубые» хотят вписать в трудовое соглашение огромные отступные.

Сообщается, что Коваленко даже готов сменить гражданство на армянское, чтобы вместо «Зенита» уехать в Европу. Дедушка полузащитника является армянином.