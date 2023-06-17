Селюк рассказал, когда решится будущее форварда «Ахмата» Конате

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем своего клиента – нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате. Он не исключил, что форвард может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

«Пока ничего не знаю. Интерес к нему есть, он всегда был. Начнет ли Конате новый сезон в другой команде? Посмотрим, все может быть. У него остался год по контракту. Ближе к сборам все будет понятно», - приводит слова Селюка издание «РБ Спорт».

Конате выступает за коллектив из Грозного с 2021 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Мохамед провел 24 матча в РПЛ и забил 11 голов.