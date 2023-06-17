Булыкин - о Коваленко: «Было много примеров, когда игрок переходил в большой клуб и заканчивал карьеру»

Известный в прошлом российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался касательно сорвавшегося трансфера полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в московский «Локомотив». Игрок принял решение продолжить карьеру в петербургском «Зените».

«Было очень много примеров, когда футболист переходил в большой клуб и заканчивал карьеру, хотя был на пике. Все покажет время. «Локомотиву» все равно нужно усиление в полузащиту и, думаю, оно будет», - передает слова Дмитрия «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Коваленко выступал на правах аренды за самарские «Крылья Советов». Полузащитник принял участие в 30 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.