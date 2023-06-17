​Губернатор Ростовской области оценил работу Карпина

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, оценил работу Валерия Карпина на должности главного тренера «Ростова».

Напомним, что «Ростов» завершил чемпионат России на четвёртой позиции. Тройку медалистов составили «Зенит» (чемпион), ЦСКА и «Спартак».

«Валерием я доволен. Молодыми ребятами, без легионеров создал команду. Несмотря на то, что немного не хватило до медалей и во втором круге немного просели, я считаю, что сезон получился успешным», - сказал Голубев, чьи слова приводит ТАСС.

По словам Голубева, сейчас идёт работа над тактикой и стратегией на следующий сезон. Он, как известно, стартует 23 июля.