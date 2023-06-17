Файзулин: «В следующем сезоне такого отрыва у «Зенита» не будет»

Бывший игрок «Зенита» Виктор Файзулин сказал несколько слов о том, каким получится следующий сезон для питерцев.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. В сезоне 2022/2023 команда Сергея Семака оформила титул по итогам 26-го тура.

«Считаю, что такого отрыва, как в этом году, в следующем сезоне не будет точно. Не знаю, кто будет в итоге чемпионом, но думаю, что «Зениту» будет не так просто», - высказался Файзулин, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Добавим, что старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.