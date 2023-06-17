​Карасёв поддерживает публикацию переговоров судей

Известный российский арбитр Сергей Карасёв поддерживает идею с публикацией переговоров судей после матчей.

По мнению Карасёва, будет лучше, если общественность будет получать больше информации о работе футбольных рефери. Карасёв отметил, что даже его близкие задавали ему вопросы после того, как услышали фрагменты переговоров, которые публиковал РФС.

«Для всех это была какая-то завеса, тайна, а теперь всё открывается. Это очеловечивает работу арбитра, как мне кажется. Поэтому чем больше этого будет, тем лучше», - сказал Карасёв, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что в российском футболе судейские скандалы вспыхивают регулярно.