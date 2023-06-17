Мещеряков рассказал, что думает о шоу Дзюбы и Слуцкого

Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что думает о шоу Артёма Дзюбы и Леонида Слуцкого на ютубе.

«Шоу Дзюбы и Слуцкого - это нормально! Мы же не в советское время живём, когда каждый спортсмен занимался только спортом. Сейчас каждый игрок строит и медийную карьеру. Осуждать их за это нельзя», - передает слова Мещерякова издание «Чемпионат».

Слуцкий сейчас находится без клуба. Его последним местом работы был казанский «Рубин».

Дзюба является футболистом столичного «Локомотива». Недавно 34-летний нападающий продлил контракт с «железнодорожниками» по схеме «1+1».