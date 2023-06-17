Московское «Динамо» готово составить конкуренцию соседям из «Локомотива» в борьбе за полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веру. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» заинтересованы в приглашении аргентинского хавбека.

Будущий главный тренер «Динамо» Марцел Личка высоко ценит игровые возможности Веры и считает, что он может стать важным игроком в следующем сезоне. При этом, «Оренбург» не планирует расставаться с Верой. «Динамо» и «Локомотиву» придётся сильно постараться, чтобы провернуть трансфер.

Отметим, что Вера в последнем розыгрыше Российской премьер-лиги отметился двумя голами и семью результативными передачами.