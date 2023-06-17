Сможет ли Ярошик в России вновь запустить свою карьеру, на этот раз тренерскую

Иржи Ярошик возвращается в Россию. Первый его приход в нашу страну завершился переездом в «Челси». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, чего ждать от второго.

Приглашение Ярошика – имиджевый ход «Оренбурга»

В ближайшее время Марцел Личка должен возглавить московское «Динамо», а его место в «Оренубрге» займёт другой чешский специалист – Иржи Ярошик. Последнего мы в России давно и хорошо знаем. В 2003 году Ярошик, будучи футболистом, перебрался в ЦСКА за 3,7 миллиона долларов, что в ту пору стало самым крупным трансфером в истории отечественного футбола. Чех оправдал эти затраты. Ярошик помог ЦСКА выиграть чемпионат России в 2003-м, здорово смотрелся в Лиге чемпионов, а в 2005 году за 8 миллионов евро отправился в «Челси».

Недолго поиграв в Лондоне, Ярошик съездил в аренду в «Бирмингем», потом перешёл в «Селтик», а в 2008-м вернулся в Россию. «Крылья Советов» пытались построить сильную команду, позвав экс-футболиста ЦСКА, а также пригласив его соотечественника Яна Коллера. Однако в Самаре быстро кончились деньги, о чём Ярошик заявил публично.

Теперь чех возвращается в нашу страну в третий раз, но уже как тренер. Очевидно, что в этом приглашении есть некий элемент пиара. «Оренбург» не стал искать нового тренера в России, а выбрал иностранца. При этом, учитывая международную обстановку, уральцы нашли такого варяга, которому наша страна хорошо знакома. Учитывая, что Ярошик был заметным футболистом Чехии, теперь об «Оренбурге» в этой стране будут знать больше. Да и в России за командой будут наблюдать пристально, например, поклонники ЦСКА.

Но очень рискованный с тренерской точки зрения

Тем не менее надо понимать, что приглашение Ярошика – это, мягко говоря, решение неоднозначное. Как тренер, чех пока себя не проявил с какой-либо положительной стороны. Ярошик трудился тренером в молодёжной команде «Спарты», потом был помощником в либерецком «Словане», а затем в словацком «Ружомбероке». В 2020-м Ярошик уже самостоятельно возглавил чешский «Усти-над-Лабем», вскоре принял словенский «Целе», а затем вернулся на родину в «Простеёв» и «Теплице».

В каждом из первых трёх клубов Ярошик продержался менее 15 матчей. Лишь в «Теплице» он возглавлял команду в 54 поединках, но при этом в среднем набрал 1 очко за встречу. Если по прошлому сезону «Оренбург» выглядел атакующей и слегка безбашенной командой, то вот коллективы Ярошика не славились хорошим нападением, забивая в среднем чуть больше 1 гола за матч. Можно говорить, что чех возглавлял не самые сильные команды, но и «Оренбург» в общем-то не выглядит топ-клубом.

Его последний опыт в «Теплице» скорее был неудачным, команда боролась за выживание. Тем страннее выглядит приглашение специалиста в более сильный чемпионат. Всё же Премьер-лига, даже в её текущем состоянии, сильнее Фортуна Лиги.

Связь с Личкой

Главным объяснением приглашения Ярошика выглядит его знакомство с Марцелом Личкой. Очевидно, что экс-футболист ЦСКА возглавит «Оренбург» по рекомендации будущего наставника «Динамо». В этой связи можно ожидать, что Личка предоставит Ярошику всю необходимую информацию, чтобы новому тренеру было легче. Более того, по слухам, экс-футболист ЦСКА уже весной активно следил за «Оренбургом» и входил в курс дел. Преемственность может помочь.

Отдельный интересный вопрос – поможет ли Личка Ярошику игроками. У «Динамо» довольно сильная академия, и не все игроки проходят в состав. В «Оренбурге» же они могут получить необходимое время. С учётом регламента речь может идти максимум о двух арендованных футболистах, но даже это может стать существенной помощью.

Чего ждать от «Оренбурга»

И всё же болельщикам «Оренбурга» надо приготовиться к довольно сложному сезону. В прошлом сезоне уральцы во многом прыгнули выше головы, и во многом это случилось за счёт тренерской работы. Учитывая, что Ярошик пока не выглядит идеальной заменой, существует риск, что результаты уральцев пойдут вниз. Следующий сезон сильнее должны провести «Локомотив» и «Динамо», которые оказались ниже «Оренбурга» в таблице, «Рубин» постарается оказаться как минимум в середине таблицы. Может прибавить и «Урал». Иными словами, Ярошик вполне может опустить команду в зону борьбы если не за выживание, то уж как минимум ввязаться в драку за непопадание в стыковые матчи.

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С другой стороны, очевидно, что в случае успеха в «Оренбурге» перед Ярошиком откроются иные варианты продолжения карьеры. Тут и российские клубы могут заинтересоваться довольно молодым специалистом, и представители соседних стран могут его позвать.

Роман Андреев