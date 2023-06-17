Министр спорта Татарстана — о задачах «Рубина» в РПЛ: «Будем стремиться к первым строчкам»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о задачах «Рубина» на следующий сезон.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Первой лиги казанцы заняли первое место в турнирной таблице, вернувшись в РПЛ спустя год после вылета.

Леонов отметил, что сейчас в «Рубине» прослеживается ментальная связь, поэтому в новом сезоне команда рассчитывает бороться за самые высокие места.

«Будем стремиться к первым строчкам! Мы хотим быть крепкой командой, конкурировать с лидерами чемпионата», — приводит слова Леонова «Чемпионат».

Отметим, что в своей истории «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России и один раз становился обладателем Кубка страны.