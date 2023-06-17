Алдонин - о трансфере Медины: «Из ЦСКА в «Спартак» не уходят - это опасно»

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о потенциальном переходе полузащитника «армейцев» Хесуса Медины в другой столичный клуб – «Спартак».

«Из ЦСКА в «Спартак» не уходят. Я считаю, что это опасно, ха-ха! Иностранцу могут перевести и все объяснить. Не знаю, мне кажется, это больше слухи», - приводит слова Алдонина «Спорт день за днём».

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Трансферный ценник парагвайца – семь миллионов евро.

В прошлом сезоне РПЛ Хесус сыграл 25 матчей, забил восемь голов и отдал семь ассистов.