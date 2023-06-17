Английский клуб хочет подписать полузащитника ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон может сменить Россию на Англию. Как информирует Fotbolti, заинтересованность в услугах 24-летнего хавбека проявляет «Блэкберн».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость исландского футболиста в 3,5 миллиона евро. Его трудовое соглашение с «армейцами» истекает в конце июня следующего года.

Прошлым летом Арнор приостановил контракт с ЦСКА и перебрался в «Норрчёпинг». Сигурдссон принял участие в 15 поединках чемпионата Швеции, в которых отметился девятью забитыми мячами.

«Блэкберн» выступает в Чемпионшипе. В прошедшем сезоне команда заняла седьмое место.