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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Английский клуб хочет подписать полузащитника ЦСКА

17 Июня 2023 • 11:54 Комментировать

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон может сменить Россию на Англию. Как информирует Fotbolti, заинтересованность в услугах 24-летнего хавбека проявляет «Блэкберн».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость исландского футболиста в 3,5 миллиона евро. Его трудовое соглашение с «армейцами» истекает в конце июня следующего года.

Прошлым летом Арнор приостановил контракт с ЦСКА и перебрался в «Норрчёпинг». Сигурдссон принял участие в 15 поединках чемпионата Швеции, в которых отметился девятью забитыми мячами.

«Блэкберн» выступает в Чемпионшипе. В прошедшем сезоне команда заняла седьмое место.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Блэкберн Арнор Сигурдссон трансферы футбола - лето 2023
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