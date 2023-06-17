«Локомотив» выбрал нового полузащитника после срыва трансфера Коваленко

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера стал новой трансферной целью московского «Локомотива» после срыва перехода хавбека «Сочи» Александра Коваленко. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

26-летний аргентинский хавбек выступает за команду из Оренбурга с июля 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в середине следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.

В завершившемся розыгрыше Российской премьер-лиги Вера провел 27 поединков. Полузащитник отметился двумя забитыми мячам и семью голевыми передачами, а также получил три желтые карточки.