Стало известно, почему Коваленко выбрал «Зенит»

Названа причина, почему полузащитник сборной России Александр Коваленко перейдет в петербургский «Зенит», а не в столичный «Локомотив», который также проявлял интерес к нему.

«Игрок до последнего выбирал, но предложение «Зенита» оказалось по итогу привлекательнее и с точки зрения финансов, и с точки зрения планирования будущей карьеры игрока», - приводит слова источника издание «Чемпионат».

В прошлом сезоне Коваленко выступал на правах аренды за самарские «Крылья Советов». Полноценный контракт 19-летнего игрока принадлежит «Сочи».

В сезоне-2022/2023 Александр сыграл 30 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.