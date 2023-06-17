Назван человек, от которого зависит трансфер Кузяева в «Бешикташ»

Известно, от чего зависит переход полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева в стамбульский «Бешикташ». Как стало известно журналистам Sabah, трансфер полностью зависит от решения главного тренера турецкого коллектива Шенола Гюнеша.

В случае, если наставник одобрит подписание Кузяева, то переход будет оформлен в ближайшее время. Ранее сообщалось, что Далер может зарабатывать в Турции 1,8-2,2 миллиона евро за сезон.

Контракт хавбека с «Зенитом» истекает в конце текущего месяца. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Далер провел пять поединков, в которых отметился пятью голами и четырьмя ассистами.