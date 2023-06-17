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В «Оренбурге» ответили, когда Ярошик возглавит команду

17 Июня 2023 • 10:58 Комментировать

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, когда стоит ждать назначения чешского специалиста Иржи Ярошика на пост главного тренера команды.

«Это все будет параллельно. Когда Марцел Личка уйдет, тогда мы и объявим Ярошика. По Личке знаю, что идут движения в переговорах. Но я не участвую в официальных переговорах», - цитирует функционера издание «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что нынешний рулевой «Оренбурга» Марцел Личка близок к переходу на работу в столичное «Динамо». Он руководил командой из Оренбурга с лета 2020 года. По итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Вадим Андреев
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