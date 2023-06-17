В «Оренбурге» ответили, когда Ярошик возглавит команду

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, когда стоит ждать назначения чешского специалиста Иржи Ярошика на пост главного тренера команды.

«Это все будет параллельно. Когда Марцел Личка уйдет, тогда мы и объявим Ярошика. По Личке знаю, что идут движения в переговорах. Но я не участвую в официальных переговорах», - цитирует функционера издание «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что нынешний рулевой «Оренбурга» Марцел Личка близок к переходу на работу в столичное «Динамо». Он руководил командой из Оренбурга с лета 2020 года. По итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.