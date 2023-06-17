Ахметов назвал цели «Краснодара» на следующий сезон

Хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о следующем сезоне. Полузащитник назвал цели своей команды.

«Хочется бороться за самые высокие места. Снова как минимум дойти до суперфинала Кубка России и попасть в тройку призеров в чемпионате. Других целей у «Краснодара» нет», - передают слова Ахметова «Известия».

В минувшем розыгрыше чемпионата страны «Краснодар» финишировал на шестом месте в турнирной таблице. Что касается Кубка России, то «быки» дошли до суперфинала, где потерпели поражение от московского ЦСКА (1:1, 5:6 – по пенальти).

В прошлом сезоне Ахметов сыграл 27 матчей в РПЛ, забил два гола и сделал пять ассистов.