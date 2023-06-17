В «Кадисе» высказались о трансфере Бонгонды в «Спартак»

Президент «Кадиса» Мануэль Вискано отреагировал на новость о предложении московского «Спартака» по трансферу полузащитника Тео Бонгонды.

«Если футболист стоит денег, и он хорош, то он подходит нам. Мы не собираемся ослаблять свою команду, если продажа пойдет нам в минус. Тео – целеустремленный и спокойный парень. Предложение, которое поступило, это какая-то шутка по сравнению с тем, как мы на самом деле его оцениваем», - передает слова руководителя El Desmarque.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Бонгонда провел 31 поединок, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.