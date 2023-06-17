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«Факел» продлил контракт с нападающим

17 Июня 2023 • 10:13 Комментировать

Футбольный функционер Кирилл Котов, который занимает пост спортивного директора воронежского «Факела», рассказал о том, что с нападающим Евгением Марковым подписан новый трудовой договор.

«Евгений Марков продлил контракт с «Факелом». Какой срок нового соглашения? Этот момент комментировать не будем», - приводятся слова функционера на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Марков перебрался в Воронеж из тульского «Арсенала» зимой текущего года. 28-летний полузащитник принял участие в 11 матчах за «Факел», в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Его предыдущий контракт истекал в конце июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Евгений Марков
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