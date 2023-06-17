Кассьерра высказался о своём дебюте за сборную Колумбии

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от своего дебюта в составе сборной Колумбии.

Напомним, Кассьерра отличился забитым голом в товарищеском матче против Ирака, который завершился победой южноамериканцев со счётом 1:0.

«Это была дебютная игра для меня, я немного нервничал, но главное, что всё прошло хорошо, и теперь мы должны думать о следующей игре — с Германией», — приводит слова Кассьерры noticiasrcn.com.

В минувшем сезоне 26-летний Кассьерра провёл за «Зенит» 34 матча, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Цвета петербургской команды футболист защищает с прошлого лета.