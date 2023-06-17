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Президент сербского «Спартака» рассказал о целях, которые стоят перед Кержаковым

17 Июня 2023 • 09:21 Комментировать

Президент сербского «Спартака» Никола Симович рассказал о целях, которые стоят перед новым главным тренером команды Александром Кержаковым.

«Спартак» под руководством российского тренера должен попробовать закрепиться в топ-8 чемпионата Сербии и остаться в верхней части плей-офф. Также перед нами будет стоять задача выращивать молодых футболистов для главной команды и совершать качественные трансферы», — цитирует Симовича Sport24.

Ранее сообщалось, что контракт Кержакова с сербским клубом рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Сербии «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице. Ранее Кержаков возглавлял кипрскую «Кармиотиссу», которую он покинул 1 апреля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Спартак Суботица Никола Симович
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