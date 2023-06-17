Рианчо сомневается, что «Зенит» смог бы конкурировать в Лиге чемпионов

Экс-главный тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева о том, что «сине-бело-голубые» могли бы конкурировать в Лиге чемпионов.

«Присутствие Малкома в сборной Бразилии не является показателем уровня «Зенита». ЛЧ - турнир, в котором принимают участие лучшие команды Европы, это самый высокий уровень. Не все могут дотянуться до него», - передает слова испанского специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Подопечные Сергея Семака выиграли титул в пятый раз подряд.

Россия на неизвестный срок отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.