Мостовой рассказал, чего ждёт от «Спартака» в новом сезоне

Экс-полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о перспективах «красно-белых» в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«От «Спартака» ничего не жду в новом сезоне, это команда-загадка. Могут выдать отличный матч против лидеров, а потом два раза проиграть аутсайдерам. «Красно-белые» хронически с ними плохо играют», - передает слова Мостового издание «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на третьем месте. Серебряным призером стал московский ЦСКА, а чемпионский титул в пятый раз подряд достался петербургскому «Зениту».