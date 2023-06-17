«Зенит» хочет купить полузащитника сборной России

Хавбек «Сочи» Александр Коваленко может продолжить карьеру в другом российском клубе. Об этом стало известно журналистам издания «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, в подписании 19-летнего футболиста заинтересован петербургский «Зенит». На трансфере Коваленко лично настаивает главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

Пошлый сезон полузащитник провел в аренде за самарские «Крылья Советов». Его полноценный контракт принадлежит «Сочи».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Коваленко провел 23 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.