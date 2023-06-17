Гусев высказался об уходе из ЦСКА

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал свой уход из клуба.

«Всё позитивно, расходимся друзьями. Это взвешенное решение. Я был счастлив находиться два года здесь, до этого был в академии, после чего получил предложение возглавить молодёжную команду. Доволен своей работой», - передает слова специалиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что первая команда ЦСКА в минувшем сезоне стала серебряным призером Премьер-лиги. Кроме того, подопечные Владимира Федотова выиграли кубок России, победив в финальном противостоянии «Краснодар». Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «армейцы» - 6:5.