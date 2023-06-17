Фланговый защитник «Сочи» Артём Макарчук не является трансферной целью московского «Спартака», об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Руководство «красно-белых» в настоящий момент не рассматривает кандидатуру 27-летнего игрока в качестве усиления команды.

Макарчук выступает за сочинский коллектив с февраля прошлого года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Премьер-лиги защитник провел 29 поединков, в которых забил один гол, сделал четыре результативные передачи и получил четыре желтые карточки.