Ганчаренко высказался о трансфере португальца в «Урал»

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко, который занимает пост главного тренера «Урала», прокомментировал трансфер португальского защитника Кики в екатеринбургский клуб.

«Кики находится в очень хорошем возрасте. Он играл в сильном чемпионате, был капитаном. Проводил много времени на поле. Он из тех игроков, с которыми мы можем двигать наш поезд», - передает слова Ганчаренко «Екатеринбург Онлайн».

До переезда в Екатеринбург Кики выступал за «Визелу» с 2019 года.

Добавим, что минувший розыгрыш Российской премьер-лиги подопечные Ганчаренко завершили на 11-м месте в турнирной таблице.