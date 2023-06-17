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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Ахмата» хочет продолжить карьеру во Франции

17 Июня 2023 • 07:43 Комментировать

24-летний российский полузащитник Амир Адуев, выступающий за грозненский «Ахмат», хочет продолжить карьеру во французском чемпионате. Об этом сообщают журналисты Foot-Nation.

Согласно сведениям источника, хавбек хочет вернуться во Францию, где ранее выступал за клуб «Монпелье». В Грозный он переехал в 2020 году. Адуев может перейти в один из клубов третьего или четвертого дивизионов.

За несколько лет, проведенных в «Ахмате», Амир поучаствовал всего в 12 поединках за первую команду и отметился одним забитым мячом.

Напомним, что минувший сезон Российской премьер-лиги грозненский коллектив завершил на пятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Амир Адуев трансферы футбола - лето 2023
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