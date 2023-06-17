Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы

Бывший бомбардир сборной России, а ныне молодой тренер Александр Кержаков стал главным тренером клуба чемпионата Сербии – «Спартака» из Суботицы.

Российский специалист связал себя с сербской командой контрактом на один сезон – до лета 2024 года. В случае успеха стороны могут автоматически продлить соглашение ещё на сезон. Назначение тренера на пост подтвердил порталу Sport24 президент клуба Никола Симович.

Напомним, что Кержаков в минувшем сезоне тренировал всего два месяца в кипрском клубе «Кармиотисса». «Спартак» в прошедшем сезоне финишировал на 10-м месте в чемпионате Сербии и вторым во второй восьмёрке сербской Суперлиги, набрав 39 очков и избежав понижения в классе.